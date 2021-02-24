بعد طلب الدعم.. 5 من غواصين مطروح يشاركون فى انتشال ضحايا المركب الغارق

قال طارق يسري أحد غواصين مطروح، إنه منذ اللحظات الأولى من وقوع حادث كينج مريوط وغرق مركب علي متنها 19 شخص قام ومعه مجموعة من غواصين المحافظة بالمشاركة في انتشال الجثامين الغارقة.وأوضح خلال حديثه لـ"الدستور"، أن عدد الغواصين المشاركين في انتشال ضحايا حادث غرق المركب يصل إلى 16 غواص، مشيرًا إلى أنه بعد طلب الدعم من أحد غواصين الخير المشارك في انتشال ضحايا حادث غرق المركب للبحث عن باقي الجثامين علي الفور تم التجهيز والانطلاق إلى مكان الحادث برفقه 4 غواصين للمشاركة والبدء في البحث عن باقي الجثامين "بنشارك دايمًا في الخير".وعقب الحادث مباشرة، دشن عدد من الغواصين الكثير من الإغاثات عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، لمطالبة الغواصين القريبين من موقع الحادث، بسرعة الوصول إلى مكان غرق المركب للمساعدة فى إنقاذ ضحايا المركب الغريق.