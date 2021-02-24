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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الجمهورية»: العلاقات المصرية الأمريكية استراتيجية وراسخة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:18 ص
السيسي وبايدن
السيسي وبايدن
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أكدت صحيفة "الجمهورية" أن العلاقات المصرية - الأمريكية استراتيجية وراسخة وشراكة متنوعة فـي مختلف المجالات، وتدعم دائمًا تطوير العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة على نحو يعزز التعاون المثمر بين البلدين في مواجهة التحديات المشتركة بالمنطقة.

وأوضحت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم الأربعاء تحت عنوان "علاقات استراتيجية"، أنه يأتي في هذا الإطار التنسيق والتشاور المشترك تجاه قضايا المنطقة لمواجهة التحديات الراهنة التي يمكن أن تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأضافت أنه في هـذا الصدد تأتي الجهود المصرية المستمرة في مجال مكافحة الإرهاب والعنف، ودعم الاستقرار والأمن بكافة دول المنطقة، والتمسك بالحل السياسي السلمي لأزمات المنطقة والحفاظ على المؤسسات الوطنية ووحدة وسلامة الدول بالمنطقة.

وشددت "الجمهورية" على أن الأمن والاستقرار أساس تنمية الشعوب وأساس التنمية الشاملة في شتى المجالات، وهما أهم عوامل جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية، فحيث يوجد الأمن والاستقرار يوجد الاستثمار وتنطلق مشروعات التنمية ويتحقق رخاء الشعوب وتـزدهر المجالات الاقتصادية.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها، مؤكدة حرص مصر عـلى تعزيز العلاقات الثنائية ودعـم التعاون المشترك في القطاعات المتنوعة يسهم في دفع عجلة الاقتصاد نحو الأفضل ويعزز محاور التنمية المستدامة.

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