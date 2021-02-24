«الأهرام»: الدولة لا تدخر جهدًا لتحسين مستوى معيشة المواطن

أكدت صحيفة "الأهرام" أن المواطن المصري هو المستهدف دائمًا من الخطوات التي تقوم بها الدولة المصرية، مشددة في هذا الصدد، على أن الدولة وقيادتها ومؤسساتها ومسؤوليها لا تدخر أي جهد لتحسين مستوى معيشة المواطن، على الأصعدة كافة.وأوضحت الصحيفة، في افتتاحيتها، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "خطوة جديدة نحو تحديث السكك الحديدية"، أنه في سبيل ذلك، وضعت الحكومة نصب أعينها منذ سنوات، مهمة تطوير وسائل النقل، وبخاصة قطارات السكك الحديدية، التي وصلت في فترات سابقة إلى حالة يرثى لها.وأشارت "الأهرام" إلى أنه نظرا لما تتمتع به مصر من علاقات صداقة وطيدة مع عدد من دول العالم، فقد حرصت الحكومة على الاستفادة من الخبرات المتميزة التي تتمتع بها المجر في مجال السكك الحديدية، من أجل المساهمة في هذا التطوير، تلبية لطموحات المصريين في تحديث منظومة القطارات بأكملها، وذلك في إطار مجموعة كبيرة ومتنوعة من أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات عديدة.ولفتت الصحيفة إلى الزيارة التي قام بها وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو، إلى مصر بالأمس وذلك بمناسبة تسليم عربات سكك حديدية جديدة من المجر إلى الجانب المصري، حيث أعلن الوزير المجري عن أن بلاده سلمت مصر 259 عربة قطار، وتوقع أن يتم خلال العامين المقبلين تسليم عدد إضافي من العربات المجرية، يصل إلى 1300 عربة، وهو ما يصب في نهاية الأمر في مصلحة توسيع العلاقات بين البلدين.وأفادت بأنه كان هناك حديث في المؤتمر الصحفي الذي جمع بين الضيف المجري ووزير الخارجية سامح شكري عن أن بودابست هي الأخرى ستكون من بين الدول الأوروبية التي تسعى إلى الاستفادة من الغاز المصري، وبخاصة بعد إنشاء خط الغاز المتجه إلى اليونان، وبعد الانتهاء من خط الغاز اليوناني البلغاري، فضلًا عما أبداه الوزير المجري من تقدير لدور مصر في منع الهجرة غير المشروعة عبر مياه البحر المتوسط إلى أوروبا.ونوهت "الأهرام" إلى أنه من الواضح أن مشروعات ومجالات التعاون بين البلدين الصديقين، لن تتوقف عند هذا الحد، مشيرة إلى أنه إذا كان الوزير المجري قد قال إن أعظم مشروعات بلاده مع مصر كانت في مجال تطوير السكك الحديدية المصرية بالفعل، فإنه أشار أيضا إلى أن الإنجازات الاقتصادية آخذة في الاتساع بين القاهرة وبودابست، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا أن المجر ليست الدولة الوحيدة التي تتعاون معها مصر لتطوير منظومة السكك الحديدية بها.وشددت الصحيفة على أن الدليل على ذلك أن عربات القطارات المجرية التي وصلت مصر أمس، وكان في استقبالها بالإسكندرية وزير النقل كامل الوزير، ووصفت بأنها الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر، تم توقيعها مع شركة تمثل تحالفًا روسيًا مجريًا، كما سبق إبرام صفقات مماثلة مع دول أخرى مثل إسبانيا.. إن جهد يستحق الإشادة والتقدير، خاصة أننا نتحدث عن مشكلات متجذرة.