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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية: لقاح كورونا خطوة للعودة إلى الحياة الطبيعية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:05 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أكد رئيس وزراء كوريا الجنوبية جيونج سيه-جيون أن حملة التطعيم التاريخي بلقاحات فيروس "كورونا" بعد استلامها من مصنع محلي اليوم الأربعاء، تعد خطوة أولى للعودة إلى الحياة اليومية الطبيعية التي انتظرها الشعب الكوري لفترة طويلة.

وأدلى جيونج بهذه التصريحات- وفق ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- خلال اجتماع المقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة صباح اليوم.

وأضاف رئيس الوزراء الكوري الجنوبي أنه "سيتم اليوم استلام لقاحات كوفيد-19 التي تم إنتاجها في مصنع في بلدة آندونح بإقليم كيونج سانج الشمالي لأول مرة في البلاد".

وأكد جيونج استعداد الحكومة بدقة لجميع مراحل حملة التطعيم من عملية نقل اللقاحات وتوزيعها وتطعيمها ومتابعة تأثيرات جانبية.

يشار إلى أن اللقاحات التي طورتها شركة استرازينيكا متعددة الجنسيات تم إنتاجها في شركة أس كي للعلوم الحيوية بالوكالة في مصنعها في آندونج، ومن المقرر تسليمها من المصنع لأول مرة إلى مراكز طبية ومستشفيات لرعاية المسنين في أرجاء البلاد بعد المرور عبر مركز التوزيع، حيث تخطط الحكومة لبدء حملة تطعيم لقاح كوفيد-19 يوم 26 من الشهر الجاري.

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