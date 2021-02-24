كوريا الجنوبية تسجل 440 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، تسجيل 440 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال ال24 ساعة الماضية.وذكرت الوكالة في بيان - نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني - أن من بين مصابي الأمس، كان هناك 417 إصابة محلية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى 88 ألفا و120 حالة.وأضافت أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 3 حالات وفاة إضافية بكورونا، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 1،576 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس في كوريا الجنوبية ارتفع إلى 79،050 شخصا، بزيادة قدرها 656 شخصا عن اليوم الذي سبقه.وفي وقت سابق، قررت كوريا الجنوبية تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي من المستوى 2.5 - ثاني أعلى مستوى في نظام التباعد الاجتماعي المكون من 5 مستويات - إلى المستوى 2 في سول والمناطق المجاورة لها التي تضم نصف سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة.وبموجب المبدأ التوجيهي الجديد، المقرر أن يستمر حتى يوم الأحد، السماح للمطاعم والمقاهي والصالات الرياضية والنوادي الليلية في سول وإقليم كيونجكي المحيط بها بالبقاء مفتوحة لمدة ساعة إضافية حتى الساعة العاشرة ليلا. ومع ذلك، يُفرض الحظر على التجمعات التي تضم خمسة أشخاص أو أكثر في جميع أنحاء البلاد.كما تراقب السلطات الكورية عن كثب سلالات كوفيد-19 المتحورة التي تعتبر أكثر عدوى. وحتى الآن، حددت البلاد 128 إصابة بالسلالات المتحورة، منها 103 إصابات بالسلالة من بريطانيا.في غضون ذلك، تخطط البلاد لإطلاق أول برنامج للتطعيم ضد كوفيد-19 بلقاح أسترازينيكا بعد غد الجمعة، مع إعطاء التطعيمات للموظفين والمرضى الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما في مستشفيات ومرافق التمريض.