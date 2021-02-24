رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«ستوكهولوم للحريات» يفضح انتهاكات حقوق الإنسان فى تركيا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:28 ص
انتهاكات حقوق الإنسان
انتهاكات حقوق الإنسان فى تركيا
أمينة ذكى
طباعة
أعد مركز «ستوكهولم» للحريات تقريرا يكشف انتهاكات وفظائع ارتكبتها الحكومة التركية تحت عهد لرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العام الماضي.

وقال التقرير إن من بين انتهاكات حقوق الإنسان كان تصاعد الضغط على الحركة السياسية الكردية، وقمع حركة غولن، واعتقال الصحفيين وتدهور حرية الصحافة، وانتشار خطاب الكراهية، وكانت جرائم الكراهية تستهدف الأقليات العرقية والدينية واللاجئين بشكل خاص، فضلا عن التعذيب المنهجي وسوء المعاملة، وزيادة انتهاكات الحقوق ضد المرأة.

وتابع التقرير: "عانت تركيا من أزمة عميقة في مجال حقوق الإنسان على مدى السنوات السبع الماضية، وبهدف تعزيز حكمه الفردي، عمل الرئيس رجب طيب أردوغان بشكل منهجي على تقويض الركائز الأساسية للديمقراطية التركية غير الكاملة بالفعل، وتشمل هذه التعديلات على الدستور التي زادت من سلطة الرئاسة التركية وأدت إلى تآكل الضوابط والتوازنات بشكل أساسي على السلطة التنفيذية، وتآكل سيادة القانون، وزيادة السيطرة التنفيذية على القضاء.

وأضاف الموقع: "لقد تدهورت الحقوق السياسية والمدنية في تركيا بشدة في عهد الرئيس أردوغان لدرجة أن تركيا، ووفقًا لمؤسسة فريدوم هاوس، لم تعد دولة حرة وتحتل المرتبة الأدنى بين أعضاء الناتو".

وكانت المفوضية الأوروبية، الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، قد قالت في تقريرها لعام 2020 عن تركيا، إن التراجع الخطير في احترام المعايير الديمقراطية وسيادة القانون والحريات الأساسية استمر في تركيا في غياب آلية فعالة للضوابط والتوازنات.

ووفقًا لمراقبي حقوق الإنسان، تقبل المحاكم التركية بشكل منهجي لوائح الاتهام الزائفة وتحتجز وتدين دون أدلة دامغة على نشاط إجرامي لأفراد وجماعات تعتبرها حكومة أردوغان معارضين سياسيين، ومن بين هؤلاء صحفيون وسياسيون معارضون ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان.

كما تورطت حكومة أردوغان في انتهاكات حقوق الإنسان خارج أراضيها أيضًا، ففي بيان صدر في سبتمبر حذرت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت من أن أوضاع حقوق الإنسان في أجزاء من شمال سوريا الخاضعة لسيطرة القوات التركية والجماعات المسلحة التابعة لتركيا "قاتمة مع تفشي العنف والإجرام".

موضوعات متعلقة

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

غرق أسرة بالكامل.. القصة الكاملة لحادث «مركب مريوط» بالإسكندرية

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

بالخطوات.. رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي

الصور

image description

«تضامن دمياط» تختار الأم المثالية

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

جولات ميدانية بالإسماعيلية لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

image description

الثلج يكسو شوارع قرية جلبانة بالإسماعيلية (صور)

image description

تفاصيل جديدة في واقعة اللنش الغارق ببورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى

«المنحرف جنسيا».. لماذا يجب ألا نصدق الفاجر عبد الله الشريف؟

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

إطلاق 10 قردة أورانج أوتان فى الطبيعة فى بورنيو وسط تهديد كورونا

رئيس دولة يستأجر طائرة ميسى لإجراء زيارة

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 24-2-2021

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-2-2021

أيام زمان

«كنت أرمى لها وردة من الشباك».. الحب الأول فى حياة إحسان عبدالقدوس

«شبعت أقلام وشلاليط».. اعترافات نجيب محفوظ عن أيام الطفولة

«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين محمد رضا وحسن حسنى سقط بعده الأخير مغشيًا عليه

«تعلم الكتابة من أجل فتاة.. واكتشفه جزار».. حكايات أمين يوسف غراب

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الترند.. وسنينه!
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
المزيد

الثقافة

الليلة.. وائل لطفى يناقش «دعاة عصر السادات»

«دَوىُّ الجَائِحة» كتاب يحمل فى طياته الكثير من الدروس والعبر

وزيرة الثقافة تكرم فرق عمل مسرح المواجهة والتجوال.. الليلة

الشاعر العراقى عارف الساعدى بضيافة برنامج «اقرأ معانا»