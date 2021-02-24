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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

وفاة الشاعر الأمريكى لورانس فيرلينجيتى عن 101 عام

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:23 ص
لورانس فيرلينجيتى
لورانس فيرلينجيتى
وكالات
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ذكرت مكتبات سيتي لايتس أن الشاعر والناشر الأمريكي لورانس فيرلينجيتي توفي عن 101 عام.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" باتت مكتبات سيتي لايتس في سان فرانسيسكو، والمملوكة لفيرلينجيتي، ملاذا أدبيا على الساحل الغربي لكتاب حركة جيل "بيت" مثل جاك كيرواك وألين جينسبيرج.

وقالت سيتي لايتس إن فيرلينجيتي، الذي لعب دورًا محوريًا في معركة حرية التعبير بعد أن نشر قصيدة (عواء) لجينسبيرج في عام 1956، توفي مساء الاثنين. وأضافت "نحبك يا لورانس".

وعندما بلغ فيرلينجيتي 100 عام في 24 مارس 2019، أعلن مسؤولو سان فرانسيسكو أنه يوم لورانس فيرلينجيتي.

وأقامت مكتبات سيتي لايتس حفلا رغم أن صاحب التكريم لم يحضر بسبب ضعف البصر وصعوبة التواصل.

وفي عام 1957، وجد فيرلينجيتي نفسه على خط المواجهة في معركة دستورية عندما تم إلقاء القبض عليه بعد نشر وبيع كتاب جينسبيرج الرائد (عواء وقصائد أخرى).

وفي حين اعتبرت حركة "بيت" الأدبية الكتاب إنجازا ملحميا لأحد أقرانهم، صدمت القصيدة الكثيرين في الولايات المتحدة بإشاراتها للمخدرات والمثلية الجنسية ونبذ التيار السائد في المجتمع.

وتمت تبرئة ساحة فيرلينجيتي من تهم الفحش عندما قرر قاض أن القصيدة ليست فاحشة لأنها تدعو لاستعادة القيم الاجتماعية.

وُلد فيرلينجيتي في يونكرز بنيويورك بعد شهور قليلة من وفاة والده.

وعانت والدته من مرض عقلي فانتقل للعيش مع أحد أقاربه في فرنسا ثم مع عائلة أخرى في نيويورك.

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