«المونيتور»: «الإخوان» فشلوا فى التشكيك فى الإصلاح الاقتصادى

قال موقع "المونيتور" الأمريكي، إن جماعة "الإخوان" الإرهابية تأمل في العودة للساحة السياسية في مصر على يد الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولا تزال تكيد المكائد وتنسج المؤامرات لخداع الإدارة الأمريكية الجديدة، وتنفيذ مخططات تهدف لسقوط النظام وإثارة الفوضى في الشارع المصري.وكشف الموقع، في تقريره، أن الجماعة تسعى يائسة لاستخدام ورقة الاقتصاد كمحاولة لتأليب الرأي العام ضد حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتشكيك في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة، والتأثير على المواطنين، مؤكدا أن محاولتها باءت بالفشل بسبب قوة الاقتصاد المصري رغم جائحة فيروس كورونا، ونجاح الحكومة في توفير الاحتياجات الصحية والاجتماعية للتخفيف من تأثير الوباء العالمي.وذكر "المونيتور" أن سجل مصر الاقتصادي خلال جائحة كورونا كان "مبهرا ومثيرًا للإعجاب"، لذا كان من الصعب إثبات القضية الاقتصادية ضد السيسي.وأضاف الموقع: "على الرغم من استمرار التحديات الاقتصادية والهيكلية والتي قد تمثل تحديًا للعديد من المواطنين، إلا أن مصر تعتبر الاقتصاد الوحيد في الشرق الأوسط المتوقع أن ينمو هذا العام بنسبة 2.8%، وذلك وفقًا للأرقام والتقارير الدولية".وتابع التقرير أن الفضل في ذلك يرجع إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها حكومة السيسي للحد من تأثير الوباء وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مؤكدا أن اقتصاد البلاد يتصدى لوباء" كوفيد-19" بشكل أفضل من معظم دول المنطقة.ولفت الموقع إلى أن جماعة الإخوان تسعى لاستجداء إدارة جو بايدن، كمحاولة للتأثير على الحكومة المصرية للإفراج عن أعضاء الجماعة المسجونين والتوقف عن مصادرة أموالها، موضحا أنها "تدرك جيدا" استحالة إحداث أي تغيير للوضع الراهن في البلاد وأن محاولاتها سوف تبوء بالفشل في نهاية الأمر، ورغم ذلك لا يزال النظيم الدولي للجماعة الإرهابية يحشد جهوده بالخارج ضد الدولة المصرية.وأشار "المونيتور" إلى أن التنظيم الدولي للإخوان كلف أيمن نور، بتدشين ما يسمى بـ"اتحاد القوى الوطنية" لعودة أعمال الجماعة الإرهابية وخداع الإدارة الأمريكية الجديدة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في إسطنبول في 11 فبراير الجاري.ويهدف هذا الكيان الوهمي، الذي يضم 100 عضو من المنتمين للجماعة الإرهابية والمصريين الهاربين في تركيا، إلى تشكيل جبهة سياسية موحدة لتنفيذ أجندات ومخططات تهدف لسقوط مصر.ونقل الموقع عن جمال مظلوم، الخبير العسكري، قوله "إنه على الرغم من أن الاتحاد الجديد المزعوم مدعوم من تركيا حيث إنها استضافته على أراضيها، إلا أنه من المستحيل أن ينجح في إحداث أي تغيير في مصر"، مضيفا أن جماعة الإخوان تدرك جيدًا استحالة الأمر.وبيّن الموقع الأمريكي أن توقيت إطلاق هذا الكيان الإخواني يتزامن مع موافقة إدارة الرئيس جو بايدن على بيع معدات عسكرية لمصر بقيمة 197 مليون دولار، مشيرا إلى إعلان الخارجية الأمريكية، أن مصر "حليف رئيسي للولايات المتحدة وشريك استراتيجي مهم في الشرق الأوسط".