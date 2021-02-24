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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماليزيا تطلق برنامج التطعيم ضد كورونا.. اليوم

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:50 ص
التطعيم ضد كورونا
التطعيم ضد كورونا
وكالات
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تطلق ماليزيا اليوم الأربعاء برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا، ومن المقرر أن يتلقى رئيس الوزراء محيي الدين ياسين، 73 عاما، وهو أحد المتعافين من مرض السرطان، الجرعة الأولى في البلاد.

وستشمل المرحلة الأولى من عملية التطعيم نحو 600 ألف شخص من العاملين "في الخطوط الأمامية"، وفقا للحكومة على أن تنتظر "المجموعات المعرضة للخطر" مثل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما حتى أبريل.

وتأمل الحكومة في أن يتم تطعيم 80% من البالغين بحلول هذا الوقت من العام المقبل، رغم أن خيري جمال الدين، الوزير الذي يتولى الإشراف على إعطاء الجرعات، قال أمس الثلاثاء إنه يمكن الوصول إلى هذا الهدف بحلول نهاية 2021 إذا وصلت اللقاحات في الوقت المحدد.

ووصلت الشحنة الأولى من لقاح فايزربيونتيك إلى البلاد يوم الأحد، ومن المقرر أن تصل لقاحات "أسترازينيكا" و"سينوفاك" و"سبوتنيك في" خلال الأشهر المقبلة.

وماليزيا هي خامس دولة في جنوب شرق آسيا تبدأ التطعيم ضد كورونا، بعد كمبوديا وإندونيسيا وميانمار وسنغافورة، وفقا لأرقام حكومية جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وسجلت ماليزيا 1076 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد في يناير من العام الماضي.

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