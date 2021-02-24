الصين تسجل 12 إصابة جديدة بكوفيد-19

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البر الرئيس الصيني سجل 12 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس، صعودًا من 10 إصابات في اليوم السابق.وأضافت اللجنة في بيان أن جميع حالات الإصابة الجديدة وافدة من الخارج.وسجلت أيضا تسع إصابات دون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، وهو نفس عدد اليوم السابق.ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني 89864 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.