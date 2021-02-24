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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة: زيادة كبيرة فى أعداد الجياع بأمريكا الوسطى

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:46 ص
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
وكالات
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قالت الأمم المتحدة إن أعداد الجياع في السلفادور وجواتيمالا وهندوراس ونيكاراجوا زادت لأربع أمثالها تقريبا في العامين الماضيين، في وقت ترزح فيه أمريكا الوسطى تحت وطأة أزمة اقتصادية.

وأظهرت بيانات جديدة صادرة عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن نحو ثمانية ملايين شخص في البلدان الأربعة يعانون من الجوع هذا العام، ارتفاعا من 2.2 مليون في 2018.

وقال ميجول باريتو، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، في بيان "أدت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19 بالفعل إلى جعل الغذاء على أرفف السوق بعيدا عن متناول الأكثر ضعفا عندما ضربهم الإعصاران إيتا وإيوتا".

وكان يشير إلى إعصارين ضربا أمريكا الوسطى في نوفمبر.

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