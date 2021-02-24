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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الشيوخ الأمريكى» يوافق على تعيين ليندا توماس سفيرة بالأمم المتحدة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:45 ص
الشيوخ الأمريكي
الشيوخ الأمريكي
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وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين ليندا توماس جرينفيلد سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

وجاء التصويت بأغلبية كبيرة بلغت 78 صوتا بالموافقة مقابل 20 معارضا وهو ما يأتي قبل أقل من أسبوع من بدء رئاسة الولايات المتحدة لمجلس الأمن الدولي لشهر مارس المقبل.

وذكرت مصادر أمريكية أنه بعد أدائها اليمين، ستسافر ليندا إلى نيويورك حيث من المتوقع أن تقدم أوراق اعتمادها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الخميس المقبل.

وتحظى ليندا باحترام كبير في الأوساط الدبلوماسية الأمريكية وقد عملت سفيرة في بعض الدول الإفريقية منها ليبيريا، كما ترأست مكتب الشئون الإفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية وهو ما ستكون له أهميته خلال رئاستها لمجلس الأمن وهي الفترة التي تستعد فيها الولايات المتحدة للتعامل مع قضايا إيران واعتداءات الحوثيين باليمن ومراجعة السياسات الأمريكية بشأن عدد من الدول منها روسيا وكوريا الشمالية.

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