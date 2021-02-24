الجيش الأمريكى: دفاعنا الصاروخى يركز على كوريا الشمالية

أفاد نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال جون هايتن، بأن أنظمة الدفاع الصاروخي لبلاده تركز حاليا على كوريا الشمالية، مضيفا أن إيران تحظى باهتمام متزايد في البنتاجون.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال خلال مؤتمر افتراضي: "من الواضح أن قدرتنا الدفاعية الصاروخية تركز على كوريا الشمالية في الوقت الحالي، وليس على الصين وروسيا وإيران"، مضيفا "لقد بدأنا ننظر بجدية إلى إيران لأنها تواصل تطوير الصواريخ، وعلينا أن نكون قادرين على الرد على ذلك".وأشار هايتن إلى أن الولايات المتحدة ليست في وضع جيد فيما يتعلق بالدفاع الصاروخي، بالنظر إلى أن الصين وروسيا قامتا باستثمارات كبيرة في تقنيات الصواريخ.وأوضح أن بلاده يجب أن تلقي نظرة فاحصة على أفضل طريقة لمواجهة تلك التهديدات، قائلًا "نحن نفعل ذلك، ولا نتجاهل هذه المشكلة".ولفت هايتن إلى إن وزارة الدفاع ستبدأ قريبًا مراجعة قدرات الدفاع الصاروخي الجوي المتكاملة، ما قد يستوجب استثمارات مستقبلية في الدفاع الصاروخي.