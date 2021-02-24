البرلمان الفنزويلى يطالب الحكومة بطرد سفيرة الاتحاد الأوروبى

طالب البرلمان الفنزويلي، حكومة البلاد بطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي، إيزابيل بريلهانت بيدروسا، ردا على عقوبات جديدة فرضتها بروكسل على 19 مسؤولا فنزويليا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، صادق البرلمان على "اتفاقية رفض" هذه العقوبات، فيما يخطط لـ "حث" رئيس الدولة نيكولاس مادورو على إعلان السفيرة "شخصا غير مرغوب فيه"، تمهيدا لطردها.وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قال في بيان، الإثنين، إنه تمت إضافة 19 مسؤولا من فنزويلا إلى قائمة العقوبات المفروضة ضد هذه الدولة، متهما إياهم بتقويض الديمقراطية، أو بانتهاك حقوق الإنسان.وذكر المجلس، أنه فرض هذه العقوبات عليهم "بسبب دورهم في الإجراءات والقرارات، التي تقوض الديمقراطية وسيادة القانون في البلاد، فضلا عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في فنزويلا".وتشمل قائمة العقوبات، كبار العسكريين من ضباط الجيش الفنزويلي، وأعضاء مجلس الانتخابات الوطني، ونواب البرلمان الجديد.