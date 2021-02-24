رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الطاقة اللبنانى يحذر: لا نستطيع سداد ثمن الوقود لتوليد الكهرباء

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:23 ص
ريمون غجر
ريمون غجر
وكالات
طباعة
قال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريمون غجر، إن وزارته لا تستطيع سداد ثمن الوقود اللازم لتوليد الكهرباء بعد شهر مارس، ما لم تتم الموافقة على المزيد من التمويل.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال غجر: "نحن ذاهبون إلى وضع صعب جدًا، لأن إذا لا يوجد فيول (وقود)، لا يوجد كهرباء"، مشيرًا إلى أنه طلب من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ورئيس البرلمان نبيه بري، الموافقة على قرض طارئ لشركة الكهرباء الحكومية بقيمة 1500 مليار ليرة لبنانية (996 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي) لشراء المزيد من الوقود.

وكان غجر قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن لبنان عادة ما يحتفظ بوقود كاف لمدة شهرين إذ أنه من المكلف للبلاد الاحتفاظ باحتياطيات استراتيجية تكفى ستة أشهر.

ويواجه لبنان أكبر أزمة مالية منذ نهاية الحرب الأهلية 1975-1990، وفقدت الليرة اللبنانية 80٪ من قيمتها مقابل الدولار، على الرغم من أن بعض المعاملات الرسمية لا تزال تجرى بسعر الليرة اللبنانية الرسمية قبل الأزمة وهو 1500 ليرة للدولار، بينما انخفضت القيمة السوقية للعملة إلى أكثر من 9000 ليرة.

موضوعات متعلقة

آخر مواعيد صرف مرتبات فبراير 2021 في مصر

غرق أسرة بالكامل.. القصة الكاملة لحادث «مركب مريوط» بالإسكندرية

القبض على سائق مركب بحيرة مريوط وإحالته للتحقيق

أخبار حالة الطقس غدا في مصر.. ودرجات الحرارة المتوقعة

الصور

image description

«تضامن دمياط» تختار الأم المثالية

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

جولات ميدانية بالإسماعيلية لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

image description

الثلج يكسو شوارع قرية جلبانة بالإسماعيلية (صور)

image description

تفاصيل جديدة في واقعة اللنش الغارق ببورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى

«المنحرف جنسيا».. لماذا يجب ألا نصدق الفاجر عبد الله الشريف؟

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

إطلاق 10 قردة أورانج أوتان فى الطبيعة فى بورنيو وسط تهديد كورونا

رئيس دولة يستأجر طائرة ميسى لإجراء زيارة

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 24-2-2021

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-2-2021

أيام زمان

«كنت أرمى لها وردة من الشباك».. الحب الأول فى حياة إحسان عبدالقدوس

«شبعت أقلام وشلاليط».. اعترافات نجيب محفوظ عن أيام الطفولة

«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين محمد رضا وحسن حسنى سقط بعده الأخير مغشيًا عليه

«تعلم الكتابة من أجل فتاة.. واكتشفه جزار».. حكايات أمين يوسف غراب

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الترند.. وسنينه!
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
المزيد

الثقافة

الليلة.. وائل لطفى يناقش «دعاة عصر السادات»

«دَوىُّ الجَائِحة» كتاب يحمل فى طياته الكثير من الدروس والعبر

وزيرة الثقافة تكرم فرق عمل مسرح المواجهة والتجوال.. الليلة

الشاعر العراقى عارف الساعدى بضيافة برنامج «اقرأ معانا»