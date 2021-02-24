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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع عدد قتلى أعمال الشغب فى سجون الإكوادور إلى 62 شخصا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:40 ص
سجون الإكوادور
سجون الإكوادور
وكالات
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أعلنت الشرطة في الإكوادور، عن ارتفاع عدد القتلى جراء أعمال شغب واسعة اندلعت في 3 سجون مختلفة بالبلاد إلى 62 شخصا.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، أفاد مدير مصلحة المعتقلات، إدموندو مونكايو، خلال مؤتمر صحفي بأنه تم حتى الآن تسجيل مقتل 62 شخصا جراء أعمال الشغب التي اندلعت في سجون جواياس وأسواي وكوتوباكسي، بعد أن تحدثت الشرطة سابقا عن 50 قتيلا.

وأوضح مونكايو أن السلطات كلفت 800 عنصر من قوات الشرطة باحتواء الاضطرابات والسيطرة على الأوضاع في المواقع، إضافة إلى عدة مئات الضباط من الوحدات التكتيكية.

ووصفت حكومة البلد، الواقع في أمريكا الجنوبية، على لسان وزير الدولة، باتريسيو باسمينو، أعمال الشغب المستمرة منذ الاثنين بأنها "تحرك منسق من جانب منظمات إجرامية لإثارة العنف في سجون البلاد".

وسعى رئيس الإكوادور، لينين مورينو، للسيطرة على العنف بالسجون وأعلن حالة الطوارئ فيها بسبب تكرار المواجهات بين العصابات الإجرامية.

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