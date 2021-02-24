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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اتهام شرطى أمريكى سابق فى أحداث اقتحام الكابيتول

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:37 ص
اقتحام الكابيتول
اقتحام الكابيتول
وكالات
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وجه القضاء الأمريكي، اتهامات رسمية إلى العنصر السابق في شرطة نيويورك، ثوماس ويبستر، بالمشاركة في أحداث اقتحام الكونجرس ومهاجمة قوات الأمن.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، مثل ويبستر أمام القضاء في محكمة وايت بلينس الفدرالية بولاية نيويورك حيث عرض طرف الادعاء مقطع فيديو يظهر المتهم وهو يعتدي على ضابط في شرطة الكابيتول بسارية علم تحمل راية قوات المشاة البحرية الأمريكية.

وقال طرف الادعاء إنه يعتقد أن ويستر، وهو والد 3 أطفال وعنصر سابق في قوات المشاة البحرية وشرطة نيويورك، كان يحمل مسدسا وهو داخل مقر الكونغرس يوم الاضطرابات.

وأصدر القاضي قرارا باعتقال ويبستر طالما يستمر التحقيق دون إمكانية الإفراج عنه بكفالة لأنه قد يمثل تهديدا للمجتمع.

وسلم المتهم نفسه يوم الاثنين لمكتب التحقيقات الفدرالية بعد إعلانه شخصا مطلوبا، كما سلم لأجهزة الأمن المسدس الذي كان لديه.

واقتحمت مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، الجمهوري دونالد ترامب، يوم 6 يناير، مقر الكونجرس خلال عقده جلسات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن، في حادث أسفر عن مقتل 5 أشخاص.

وعلى خلفية هذه التطورات أطلق الديمقراطيون في مجلس النواب عملية ثانية لعزل ترامب لكنها لم تنجح بسبب موقف أعضاء مجلس النواب.

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