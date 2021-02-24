مقتل وإصابة 5 أشخاص فى نزاع عشائرى شرقى بغداد

أفادت قناة «السومرية» العراقية، بمقتل وإصابة خمسة أشخاص بنزاع عشائري شرقي العاصمة بغداد.وقال مصدر مطلع للقناة إن «نزاعًا عشائريًا نشب مساء الثلاثاء، تطور إلى استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ضمن منطقة سبع قصور شرق العاصمة».وأضاف أن النزاع أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 2 آخرين بجروح، مشيرًا إلى أن القوات الأمنية تدخلت وفضت النزاع.