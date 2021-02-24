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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل وإصابة 5 أشخاص فى نزاع عشائرى شرقى بغداد

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:34 ص
نزاع عشائرى شرقى
نزاع عشائرى شرقى بغداد
وكالات
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أفادت قناة «السومرية» العراقية، بمقتل وإصابة خمسة أشخاص بنزاع عشائري شرقي العاصمة بغداد.

وقال مصدر مطلع للقناة إن «نزاعًا عشائريًا نشب مساء الثلاثاء، تطور إلى استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ضمن منطقة سبع قصور شرق العاصمة».

وأضاف أن النزاع أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 2 آخرين بجروح، مشيرًا إلى أن القوات الأمنية تدخلت وفضت النزاع.

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