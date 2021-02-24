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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب يسجل 446 إصابة و15 وفاة جديدة بكورونا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:52 ص
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 446 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 108 إصابات أمس ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 481709 حالات.

كما سجلت السلطات 15 وفاة ارتفاعا من خمس حالات أمس، ليبلغ مجموع الوفيات بسبب الفيروس 8574 حالة.

وتعافت 808 حالات جديدة ليرتفع عدد المتعافين إلى 466105 حالات.

وذكرت وزارة الصحة أن عدد الذين تم تطعيمهم بالجرعة الأولى ضد فيروس كورونا بلغ مليونين و635 ألفا و895 شخصا، كما بلغ عدد الذين حصلوا على الجرعة الثانية 31232 شخصا.

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