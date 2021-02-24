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محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكى يفبرك اختطافه للتهرب من العمل

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:25 ص
اختطاف
اختطاف
وكالات
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ألقت الشرطة في ولاية أريزونا الأمريكية القبض على رجل ادعى بأنه تعرض لعملية خطف من قبل مجهولين، قبل أن يتبين خلال التحقيق أنه فبرك القصة لتجنب الذهاب إلى العمل.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، أقر براندون سوليس (19 عاما) بالذنب في جلسة استماع، وقضت عليه المحكمة غرامة بقيمة 550 دولارا لتقديمه بلاغا كاذبا.

وقالت الشرطة إنها استجابت لمكالمة طارئة حوالي الساعة 5:25 مساء يوم 10 فبراير، مفادها "العثور على رجل ويداه مقيدة خلف ظهره بحزام وفمه مغلق".

وقال سوليس للشرطة إن رجلين ملثمين خطفاه من أمام منزله وفقد وعيه بعد أن ضرب على رأسه، ومن ثم تم اقتياده إلى مكان مجهول قبل أن رميه في الشارع.

وذكرت الشرطة أنها حققت في مزاعم سوليس، بأن عملية اختطافه سببها إخفاء والده لمبالغ مالية كبيرة في جميع أنحاء المدينة، لكنها لم تجد أي دليل على اختطافه، كما أنها دققت في مقاطع فيديو المراقبة ولم تجد شيئا يدعم قصته.

وقد تم القبض على سوليس يوم 17 فبراير بتهمة تقديم تقارير كاذبة، وقالت الشرطة إنه اعترف باختلاق القصة خلال التحقيق معه.

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