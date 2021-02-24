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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن: طهران بعيدة عن الامتثال لقيود الاتفاق النووى

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:21 ص
نيد برايس
نيد برايس
وكالات
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة تحث إيران مجددا على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال برايس، خلال مؤتمر صحفي، إن على إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل القضايا المتعلقة بالمواد النووية التي لم يتم الإعلان عنها.

وشدد برايس على أن إيران تبتعد كثيرا عن الامتثال للقيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق النووي.

وأضاف أن واشنطن ستجري مشاورات مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة لبحث الإجراء المناسب لدعم تعاملاتها مع إيران.

وأعلنت إيران بدء تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات ضمن الصفقة النووية اعتبارا من 23 فبراير في إطار إجراءات الرد على انسحاب الولايات المتحدة منها وما تعتبره طهران فشلا للأطراف الأوروبية في تعويض خسائر البلاد جراء العقوبات الأمريكية.

وأمس أعلن علي خامنئي، أن بلاده قد ترفع نقاء تخصيب اليورانيوم إلى 60%، مشددا على أنه لم يتمكن أي طرف من منعها من امتلاك أسلحة نووية حال أرادت بلاده ذلك، لكنه أوضح أنها لا تسعى إلى هذا الهدف.

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