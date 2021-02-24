إدارة الزمالك: لائحة النادى معتمدة بعد موافقة اللجنة الأولمبية

أكدت اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك أن لائحة النادي المعمول بها حاليا تم اعتمادها بعد موافقة اللجنة الأولمبية لها وذلك مع تأييد بحكم المحكمة الإدارية العليا في عام 2019.جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته اللجنة للرد على ما تم تداوله بشأن قرار بطلان لائحة النادي.وذكر البيان، أنه: "بالإشارة إلى ما تم تداوله عن إلغاء اللائحة الخاصة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية، وما ترتب عليها من آثار قانونية فإن إدارة النادي الحالية لم تبلغ حتى تاريخه بأي صورة من الصور بهذا الحكم حتى يتم دراسته من خلال اللجنة القانونية بالنادي وعرض مدى وجوبية وكيفية تنفيذه، مع الأخذ في الاعتبار الاحتفاظ بحقها في الطعن على هذا الحكم بالبطلان أمام الجهات المختصة".وأشارت اللجنة، في ختام بيانها، إلى أنها تدير نادي الزمالك في إطار من الشرعية القانونية وكل ما تبغيه هو الصالح العام للنادي والعمل على تسيير جميع خدماته بانتظام.