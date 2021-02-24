فوز وادى دجلة والطيران والجونة فى دورى الكرة النسائية

فاز فريق نادي "وادي دجلة" لكرة القدم النسائية على ضيفه "الهرم" بسداسية نظيفة، و"الطيران" على ضيفه "صيد المحلة" بثلاثية دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ14 بدوري كرة القدم النسائية.فيما تغلب "الجونة" على ضيفه "البنك الأهلي" بثلاثية نظيفة، و"كفر سعد" على ضيفه "أجا" بخماسية نظيفة، و"دلفي" على ضيفه مركز شباب "برجاية" بمحافظة المنيا بهدفين مقابل هدف، وذلك حسبما ذكر الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم.وقرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة "الترام" مع ضيفه مركز شباب "الأميرية" لسوء الأحوال الجوية.