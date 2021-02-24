أتلتيكو مدريد يخسر أمام تشيلسى بهدف دون رد بدورى الأبطال

خسر فريق اتلتيكو مدريد الإسباني أمام ضيفه تشيلسي الإنجليزي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت، على ملعب ناسيونالا برومانيا في ذهاب دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.. وفي الشوط الثاني نجح اللاعب أوليفيه جيرو في أحراز هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة 68 من عمر المباراة، لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي بهدف دون رد.ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 17 مارس المقبل.