بايرن ميونخ يفوز على لاتسيو 4-1 بدورى الأبطال

فاز فريق بايرن ميونخ الألماني على مضيفه لاتسيو الإيطالي برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، على ملعب الأولمبيكو بإيطاليا في ذهاب دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.أحرز رباعية بايرن ميونخ، حامل لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وبطل كأس العالم للأندية، روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 9، وجمال موسيالا في الدقيقة 24، وليروي سانيه في الدقيقة 42، فيما أحرز الهدف الرابع فرانشيسكو لاعب لاتسيو بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 47.. وسجل هدف لاتسيو اللاعب خواكين كوريا في الدقيقة 49.ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 17 مارس المقبل.