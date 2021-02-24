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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بايرن ميونخ يفوز على لاتسيو 4-1 بدورى الأبطال

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:12 ص
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
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فاز فريق بايرن ميونخ الألماني على مضيفه لاتسيو الإيطالي برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، على ملعب الأولمبيكو بإيطاليا في ذهاب دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

أحرز رباعية بايرن ميونخ، حامل لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وبطل كأس العالم للأندية، روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 9، وجمال موسيالا في الدقيقة 24، وليروي سانيه في الدقيقة 42، فيما أحرز الهدف الرابع فرانشيسكو لاعب لاتسيو بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 47.. وسجل هدف لاتسيو اللاعب خواكين كوريا في الدقيقة 49.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 17 مارس المقبل.

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