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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل إيرادات 7 أفلام بدور العرض الحالى

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:28 ص
سينما
سينما
حسين الجندي
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كشف صفوت الهلباوي، مدير التوزيع في شركة دولار فيلم ونيوسنشري، عن الأرقام الخاصة بإيرادات الأفلام المعروضة حاليا، وذلك منذ عرض تلك الأفلام المصرية المختلفة.

وقال "الهلباوى"، فى تصريحات لـ"الدستور"، إن فيلم "وقفة رجالة"، بطولة النجم بيومي فؤاد، قد تصدر الإيرادات، والتى اقتربت من 17 مليون جنيه، حتى أمس الثلاثاء، وبالتحديد 16،931،357 جنيهًا.

وأضاف "الهلباوي" أن فيلم "قبل الأربعين" بطولة داليا مصطفى حقق 1،366،954 جنيهًا، بينما حقق فيلم "شاومينج" إيرادات 599،054 جنيهًا، إضافة إلى أن فيلم "ربما" بطولة الفنان إيهاب فهمي فقد حقق إيرادات 2،170،070 جنيهًا، وحقق فيلم "الصندوق الأسود" بطولة الفنانة منى زكي 8،821،509 جنيهًا.

وتابع صفوت الهلباوي كشف الإيرادات، حيث أكد أن فيلم "عفريت ترانزيت" حقق 2،506،104 جنيهات، وفيلم "الخطة العايمة" قد حقق 11،835،710 جنيهات، وهو من بطولة الفنان علي ربيع، مشيرا إلى أن تلك الأفلام مستمر عرضها لأسابيع أخرى.

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