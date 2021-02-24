إيرادات «وقفة رجالة» تقترب من 17 مليون جنيه فى 6 أسابيع

حقق الفيلم السينمائي الجديد «وقفة رجالة»، أمس إيرادات بلغت 159 ألف و942 جنيه، حيث تصدر الفيلم إيرادات شباك التذاكر لهذا الموسم، لتبلغ إجمالي إيرادات العمل في 6 أسابيع عرض 16 مليون و931 ألف جنيه مصري، ليقترب من تجاوز المليون الـ17، متحديًا سوء الأحوال الجوية.فيلم «وقفة رجالة» تدور أحداثه في قالب كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء، الذين يجتمعون بعد سنوات لمساعدة أحدهم في الخروج من ورطة كبيرة، وتتطوّر الأحداث لتقودهم للسفر إلى إحدى المدن الساحلية.يشارك في بطولة «وقفة رجالة»، شريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل، وضيوف الشرف سوسن بدر، وصفاء الطوخي، إيمان السيد، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.