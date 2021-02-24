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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. وائل لطفى يناقش «دعاة عصر السادات»

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:42 ص
دعاة عصر السادات
دعاة عصر السادات
نضال ممدوح
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يحتضن نادي جاردن سيتى٬ بمقره الكائن خلف فندق الفورسيزونز٬ في السابعة من مساء اليوم الأربعاء٬ أمسية ثقافية لمناقشة كتاب "دعاة عصر السادات" والصادر حديثا عن دار العين٬ للكاتب الصحفي وائل لطفي.

ويناقش الكتاب كل من: الدكتور محمد عفيفي رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة، الباحث الدكتور نبيل عبد الفتاح٬ والناقد محمد بدوي، كما تبث الندوة أونلاين عبر صفحة نادي الكتاب الأصليين.

يذكر أن الكتاب يقارن بين ظهور الشيخ الشعراوي وبين ظهور الواعظ الأمريكي الشهير "بيلي جراهام" ويرصد الدور الذي لعبه الإعلام في مساندة كليهما٬ كما يرصد دور كلا منهما في محاربة الأفكار الشيوعية في بلده كما يدرس مواقف الشيخ المختلفة وتقاطعاته مع أفكار الإخوان المسلمين.

يرصد الكتاب أيضًا الدور الذي لعبه الدعاة المنتمين لجماعة الإخوان مثل محمد الغزالي والسيد سابق في دعم انتشار الإخوان في السبعينات، وكيف عاد الغزالي مرة أخرى إلي أحضان الجماعة بعد أن فارقها في بداية الخمسينات منحازا لثورة يوليو وممثلا لجناحها الديني.

كما يرصد الكتاب حياة تتسم بالغموض للداعية إبراهيم عزت الذي خرج من الإخوان ليؤسس جماعة التبليغ والدعوة في مصر ويتماس مع تنظيم الجهاد الذي اغتال أعضائه الرئيس السادات ما يؤدي في النهاية لمنعه من الخطابة ثم وفاته بصورة مفاجئة وغامضة.

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