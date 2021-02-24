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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«دَوىُّ الجَائِحة» كتاب يحمل فى طياته الكثير من الدروس والعبر

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:40 ص
دَوىُّ الجَائِحة
دَوىُّ الجَائِحة
نضال ممدوح
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صدر حديثا عن الدار العربية للعلوم "ناشرون"٬ كتابًا جديدًا بعنوان "دَويُّ الجَائِحة"، من تأليف سعيد بن محمد التميمي.

وفي تصدير الكتاب جاء: "يشارك الكاتب سعيد بن محمد التميمي القارئ تجربة العزلة أو الخلوة مع النفس، فأحرف هذا الكتاب كُتبت في أثناء فترة اجتياح وباء كورونا المستجد العالم"، ولهذا اعتبر التميمي أن العزلة أو الخلوة فرصة لاكتساب الذات وتقوية اليقين بالله وتحليل فترات سابقة من حياتنا ومواقف مرت علينا لنأخذ حسنها ونعالج سيئها.

يحتوي الكتاب على مقالات تواكب انتشار الجائحة في أنحاء العالم، منها عامّة، ومنها خاصة، ومنها حول شركات وأفراد، ومنها حول الوضع الصحي والإنساني، مع سرد أهم الأحداث والمعلومات بتاريخها مع كل فقرة مما يجعل القارئ يعيشها لا يقرأها فقط. تحمل في طياتها الكثير من الدروس المستفادة والعبِّر.

ويشير المؤلف في مقدمته للكتاب إلي أن: فكرة هذا الكتاب أتت من عزلة إجبارية لم أعشها وحدي فقط بل عاشها العالم أجمع، وتعتبر فترة قاسية على معظم سكان الأرض. ألّفت الكتاب في فترة انتشار فيروس كورونا المستجد.

لذلك سيحمل هذا الكتاب القصة كاملة عن جائحة (كوفيد -19)، ماذا سبقها وما هي تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، وسأتطرق لتجربتي في الحجر الصحي بعيدًا عن بلدي وكيف مرت علينا أيام وليالٍ لم نفارق فيها مكان إقامتنا أبدًا، لنرى في نهاية كتابنا التأثيرات المختلفة التي سببتها الجائحة المعدية.

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