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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وزيرة الثقافة تكرم فرق عمل مسرح المواجهة والتجوال.. الليلة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:39 ص
إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم
نضال ممدوح
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تعلن الدكتورة إيناس عبد الدايم٬ وزيرة الثقافة٬ "خطة المواجهة والتجوال 2021"٬ وذلك خلال الاحتفالية التى يقيمها البيت الفني للمسرح٬ فى السابعة مساء اليوم الأربعاء بالمسرح القومي بالعتبة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، وعدد من قيادات وزارة الثقافة والوزارات المعنية والفنانين والإعلاميين.

ومن المقرر أن تكرم وزيرة الثقافة، خلال الاحتفالية٬ فرق عمل العروض التى شاركت فى خطة 2019 - 2020، كما يتم عرض فيلم تسجيلي عن الإنجازات التي حققتها فرقة مسرح المواجهة والتجوال منذ تأسيسها كشعبة بفرقة المسرح الحديث عام 2018، إلى جانب فقرات غنائية لكل من فاطمة محمد على، ووائل الفشني.

الاحتفالية من إخراج محمد الشرقاوي مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال صياغة وأشعار طارق علي، ويقدمها الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ والإعلامية منى سلمان.

جدير بالذكر أن فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح تختص بإنتاج عروض للتجوال بالمحافظات، وتنظيم جولات لعروض البيت الفني للمسرح حيث نجحت فى تحقيق 250 ليلة عرض خلال عام 2019 فقط بمختلف المراكز والقرى والنجوع بأنحاء مصر شهدها ما يزيد عن 350 ألف مشاهد.

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