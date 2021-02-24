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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الشاعر العراقى عارف الساعدى بضيافة برنامج «اقرأ معانا»

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:32 ص
عارف الساعدي
عارف الساعدي
نضال ممدوح
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يحل الشاعر العراقي عارف الساعدي٬ في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ بضيافة برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر".

ومن المقرر أن يقرأ "الساعدي" مجموعة من قصائده الشعرية وهي: ما لم يقله الرسام٬ وقصيدة بعنوان "ملل".

وعن مسيرته الشعرية وبغداد يقول "الساعدي": بغداد لا طعمَ لها من دون القصيدة، ولا يُمكن أن تُقرَن بغداد بشيء آخر، ممكن أن تُقارَن بأشياء أُخرى ولكن يقف على عتباتها الأولى الشعر. عندما تذكُر بغداد في النتيجة تذكُر " أبا نوّاس"، تذكُر "بشّار بن بُرد"، تذكر أسماء هائِلة مرّت على بغداد وكلّ الذين كانوا يطوفون حول بغداد، ربما من ولايات متعدّدة، ولكن في بغداد اقترنت أسماؤهم وبغداد اقترنت بهم. لذلك هذا الزواج الكاثوليكي ما بين بغداد والشِعر لا ينفصِل.

وعمار الساعدي من مواليد ـ بغداد ـ 1975، عضو اتحاد الأدباء والكتاب في العراق، فاز بالمركز الأول في مسابقة الصدى "المبدعون للشعر في دبي عام 2000، فاز بالمركز الثاني بمسابقة الشاعرة سعاد الصباح للشعراء الشباب سنة 2004.

أصدر مجموعته الشعرية الأولى بعنوان "رحلة بلا لون" عن دار الشؤون الثقافية بغداد سنة 1999. أصدر مجموعته الثانية عن سلسلة نخيل عراقي بعنوان "عمره الماء" 2009. ومن ثم توالت دواوينه الشعرية.

ويعد "الساعدي" من مؤسسين حركة "قصيدة الشعر" في العراق. شارك في العديد من المهرجانات الشعرية في العراق.منها مهرجان المربد لدورات عدّة ومهرجان الحبوبي ومهرجان المتنبي ومهرجان الجواهري.

كما شارك في مهرجانات عربية عديدة في الأردن وسورية ودبي وإيران.

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