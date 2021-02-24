فرقة «فؤاد ومنيب» فى حفل فنى بأوبرا الإسكندرية.. الليلة

تستقبل دار أوبرا سيد درويش ــ دار أوبرا الإسكندرية٬ في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء٬ حفلًا فنيًا٬ والذي تحييه فرقة «فؤاد ومنيب».يتضمن الحفل باقة متميزة من أعمال الفرقة من بينها معزوفات: «عتاب٬ العاصفة٬ دعينى أقولها٬ حلم ضائع٬ الهروب من الحب٬ الأفضل قادم٬ نوستالجيا»، وغيرها.بالإضافة إلى: مقطوعات: أغنية للروح٬ موعد مع الغروب٬ روزيتا٬ مسافات٬ مناجاه٬ الخوف المتفائل٬ ما وراء الألم٬ جزيرة٬ ضحكة٬ انشغل بالحياة، وأيضًا منوعات موسيقية للموسيقار الكبيرعمر خيرت، ولحن أغنية «قديش كان في ناس» للفنانة الكبيرة فيروز.جاءت فكرة تكوين الفرقة عندما التقى الطبيب البشري، وعازف البيانو محمد فؤاد بعازف الكمان والمؤلف الموسيقى أحمد منيب عام 2015 وذلك فى ألمانيا خلال استكماله دراسته بالأكاديمية العليا لآلة الكمان وقدما معًا العديد من الحفلات داخل مصر وخارجها، وقد شاركت الفرقة بالعديد من مهرجانات الأوبرا الفنية ولاقت استحسان الجماهير.يقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.