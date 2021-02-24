انتشال طفل رضيع من ضحايا مركب مريوط بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، بالاشتراك مع فرق الإنقاذ، من انتشال طفل رضيع من بحيرة مريوط، مساء الثلاثاء، ليرتفع عدد الضحايا إلى 10 أفراد وإصابة 5 أشخاص، ونجاة اثنين، وجارٍ البحث عن 4 متوفين آخرين.ومن جانبه، قال الدكتور رأفت حمزة، دكتور بكلية التربية الرياضية، إن الطفل عمره عام ونصف، وتم نقله عبر سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى العامرية العام.كما نفى "حمزة" ما تردد عن وفاة أحد الغطاسين أثناء البحث عن الضحايا، ولكن أحد غواصي الخير من مطروح أصيب بجلطة نتيجة البرودة الشديدة داخل المياه، ونقل إلى المستشفى وبحالة جيدة الآن.كان أهالي نجع مطريد، بمنطقة برج العرب، غرب محافظة الإسكندرية، أدوا صلاة الجنازة، على 9 من ضحايا مركب بحيرة مريوط، الذين تم انتشالهم عقب غرق مركب تنزه بالبحيرة مساء الإثنين.وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بورود بلاغ بغرق مركبي صيد على متنهما أكثر من 13 فردًا بينهم أطفال من عائلة واحدة من نجع أبومطريد أثناء عودتهم من رحلة زرده.على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، وسيارات الإسعاف لمكان الحادث.