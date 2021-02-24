رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتشال طفل رضيع من ضحايا مركب مريوط بالإسكندرية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:42 ص
مركب مريوط
مركب مريوط
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
طباعة
تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، بالاشتراك مع فرق الإنقاذ، من انتشال طفل رضيع من بحيرة مريوط، مساء الثلاثاء، ليرتفع عدد الضحايا إلى 10 أفراد وإصابة 5 أشخاص، ونجاة اثنين، وجارٍ البحث عن 4 متوفين آخرين.

ومن جانبه، قال الدكتور رأفت حمزة، دكتور بكلية التربية الرياضية، إن الطفل عمره عام ونصف، وتم نقله عبر سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى العامرية العام.

كما نفى "حمزة" ما تردد عن وفاة أحد الغطاسين أثناء البحث عن الضحايا، ولكن أحد غواصي الخير من مطروح أصيب بجلطة نتيجة البرودة الشديدة داخل المياه، ونقل إلى المستشفى وبحالة جيدة الآن.

كان أهالي نجع مطريد، بمنطقة برج العرب، غرب محافظة الإسكندرية، أدوا صلاة الجنازة، على 9 من ضحايا مركب بحيرة مريوط، الذين تم انتشالهم عقب غرق مركب تنزه بالبحيرة مساء الإثنين.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بورود بلاغ بغرق مركبي صيد على متنهما أكثر من 13 فردًا بينهم أطفال من عائلة واحدة من نجع أبومطريد أثناء عودتهم من رحلة زرده.

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، وسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

موضوعات متعلقة

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

القبض على المالك.. النيابة العامة تكشف تفاصيل غرق «مركب الإسكندرية»

العثور على طرود «لنش بورسعيد» المفقود من 7 أيام

السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى

الصور

image description

«تضامن دمياط» تختار الأم المثالية

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

جولات ميدانية بالإسماعيلية لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

image description

الثلج يكسو شوارع قرية جلبانة بالإسماعيلية (صور)

image description

تفاصيل جديدة في واقعة اللنش الغارق ببورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

أخبار حالة الطقس غدا في مصر.. ودرجات الحرارة المتوقعة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تعادل الترجى التونسى ومولودية الجزائر 1-1 بدورى الأبطال

دراسة تؤكد أهمية النوم لربط العاطفة بالذاكرة

تعرف على تردد قناة الجزائرية الأرضية 2021

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

أيام زمان

«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين محمد رضا وحسن حسنى سقط بعده الأخير مغشيًا عليه

«تعلم الكتابة من أجل فتاة.. واكتشفه جزار».. حكايات أمين يوسف غراب

«لعب دور المريض لمقابلته».. قصة لقاء جمع أنيس منصور والدالاي لاما

«رقصة كانت سبب الطلاق».. حكاية كمال الشناوي وهاجر حمدي

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الترند.. وسنينه!
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض صفحات من الوجدان للفنان على نبيل وهبة

أثر الحضارة المصرية على اليونانية ندوة بـ«الأعلى للثقافة»

مواويل وأغانى تراثية فى ورشة «ع الربابة» بمكتبة الحضارة

اتحاد الناشرين يوفر مشروعا صحيا لأعضاء الجمعية العمومية