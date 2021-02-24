البنتاجون: استمرار تجميد مشاركة تركيا فى برنامج مقاتلات «F-35»

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة ستواصل تجميد مشاركة تركيا في برنامج مقاتلات "F-35" من الجيل الخامس بسبب شرائها منظومات "إس-400" الروسية.وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، في تصريح نقلته إذاعة "صوت أمريكا": "مشاركة تركيا في هذا البرنامج ستبقى معلقة".وأضاف كيربي: "ندعو تركيا إلى عدم الاستمرار في استيراد إس-400.. ندعوهم إلى عدم إبقائها في بلادهم".واعتبر كيربي أن تركيا "كانت لديها إمكانيات كثيرة على السنوات الـ10 الماضية لشراء منظومات باتريوت من الولايات المتحدة، لكنهم اختاروا بدل ذلك إس-400، الأمر الذي يمنح روسيا أرباحا ونفوذا".وسبق أن أفادت وسائل إعلام تركية بأن أنقرة وقعت اتفاقا مع شركة محاماة دولية متمركزة في الولايات المتحدة لمساعدة تركيا في العودة إلى برنامج مقاتلات "F-35".وأعربت الولايات المتحدة مرارا عن رفضها الشديد لإجراء تركيا اختبارا لمنظومات الصواريخ "إس-400" للدفاع الجوي، معتبرة أن مثل هذه العمليات تتناقض مع التزامات الجانب التركي في إطار الناتو، كما هددت واشنطن أنقرة باتخاذ إجراءات جديدة ضدها بعد أن استبعدتها سابقا من مشروع مقاتلات "F-35".وفرضت الولايات المتحدة، يوم 14 ديسمبر، عقوبات على تركيا على خلفية شرائها واختبارها هذه المنظومات، استنادا لقانون معاقبة الدول المتعاونة مع خصومها المعروف بـ"كاتسا"، الذي وقعه عام 2017 الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.