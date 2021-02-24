إيران: الكرة فى ملعب الأمريكيين لإلغاء الحظر

قال إسحاق جهانغيري، النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيراني، إن "حكومة بلاده دأبت على تنفيذ المبادرة الاستراتيجية (لإلغاء الحظر)، والكرة باتت في ملعب الأمريكيين اليوم".وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أضاف جهانغيري، في تصريح له: "إيران طبقت المبادرة الاستراتيجية فور المصادقة عليها من قبل البرلمان ومجلس صيانة الدستور، لنرى اليوم أعداءنا مذهولين عاجزين عن محاولاتهم الرامية إلى حشد العالم ضدنا".ونوه بتصريحات علي خامنئي التي أطلقها أمس، والتي أكد فيها على عدم رغبة إيران في امتلاك الأسلحة النووية، معتبرا أن "هذه التصريحات كشفت بأنه ليست إيران فقط التي لا تسعى وراء السلاح النووي وإنما الإسلام يحرم ذلك أيضا".وتابع: "ما تسبب في هزيمة الأمريكيين اليوم، هو صمود الشعب الإيراني وحكمة المسؤولين الذين بذلوا جهودهم لتقليص حدة الضغوط الناجمة عن الحظر المفروض، إلى أدنى المستويات".