تحت الطبع غرف داخلية ديوان شعرى لعلى المقرى

يصدر قريبًا عن دار خطوط وظلال للنشر٬ ديوان شعري جديد٬ بعنوان "غرف داخلية" للكاتب اليمني علي المقري. الغلاف رؤية بصرية لمدير الدار الفنان محمد العامري.وبحسب الناشر عن الديوان: يحاول علي المقري أن يكتب شعرًا خالصًا، أي غير ملتزم بالمعنى المباشر للالتزام، وأن تكون قصائده ضربًا من البوح الشخصي الذي لا يشاركه فيه أحد. ويبدو في تواضعه المطلق غير معني بما يشغل بعض الشعراء الكبار حملة الشعارات الوطنية أو الإنسانية الكبيرة حتى لا يندم على سقوطها.أما الشاعر اليمني عبدالعزيز المقالح فيقول عن الديوان: جملة المقري الشعرية محتفظة بألفتها وبساطتها وانبثاقها من السرد دائما، مع إطار سردي مهم هو حضور القارئ كمخاطب يتبسط معه الشاعر ويسحبه إلى كمائن قصائده ليقاسمه معاناته وأزماته وخيباته وأحزانه، كما يشاركه اعتراضاته على عالم قاسٍ، لا يحصل فيه إلاّ ما هو آيل للنسيان، وحادث فيه.يشار إلي أن "علي المقري" كاتب وروائي يمني٬ يقيم الآن في باريس٬ صدرت له روايات: طعم أسود.. رائحة سوداء٬ اليهودي الحالي٬ حُرمة٬ بخور عدني٬ بلاد القائد.ترجمت أعماله إلى الفرنسية والإنجليزية والإيطالية والكردية وغيرها.تم اختيار روايتيه "طعم أسود رائحة سوداء" و"اليهودي الحالي" ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر العربية) في دورتي الجائزة 2009 و2011.كما حازت روايته "حرمة" بترجمتها الفرنسية على جائزة التنويه الخاص من جائزة معهد العالم العربي للرواية ومؤسسة جان لوك لاجاردير في باريس 2015 وأختيرت رواية "بخور عدني" في القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد 2015.