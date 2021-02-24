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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هيئة تحكيم دولية ترفض دعوى شركة كويتية ضد العراق

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:17 ص
هيئة تحكيم دولية
هيئة تحكيم دولية
وكالات
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رفضت هيئة تحكيم دولية تابعة للبنك الدولي، دعوى شركة المخازن العمومية الكويتية "أجيليتي" لاسترداد ما يزيد على 380 مليون دولار "خسرتها في العراق".

وبحسب "رويترز"، فإن الهيئة أمرت الشركة الكويتية، بدفع أكثر من خمسة ملايين دولار للعراق مقابل التكاليف المتعلقة بهذه القضية.

وقالت "أجيليتي"، إن "العراق صادر بشكل غير مباشر استثماراتها التي تجاوزت قيمتها 380 مليون دولار وانتهك اتفاقا ثنائيا أبرم عام 2015 مع الكويت بشأن تشجيع حركة رأس المال والاستثمار بين البلدين".

وأضافت الشركة الكويتية وفقا لـ"رويترز"، أن "العراق حرم الشركة والشركات التابعة لها من القدرة على الطعن في قرار أصدرته هيئة الإعلام والاتصالات العراقية في عام 2014 بإلغاء استثمار أجيليتي في شركة كورك تيليكوم، أحد مشغلي الهواتف المحمولة في العراق".

ونقلت "رويترز" عن مصدر في مكتب رئيس الوزراء العراقي، قوله، إن "قرار الهيئة جاء على أساس عدم وفاء كورك بشروط تحسين خدماتها وتوسيع نطاق التغطية".

ووصفت "أجيليتي" حكم هيئة التحكيم لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بـ"المشوب بجملة من الشوائب".

وتتحرك الشركة الكويتية بحسب بيان لها، بمطالبات مباشرة بقيمة تتجاوز 700 مليون دولار أمريكي ضد كل من شركة كورك، ومسؤول تنفيذي كبير فيها وشخصيات أخرى بموجب إجراءات تحكيم منفصلة مقامة وفق قواعد غرفة التجارة الدولية".

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