بريطانيا تمنح الاتحاد الأوروبى شهرين إضافيين للموافقة على صفقة التجارة

منحت بريطانيا الاتحاد الأوروبي شهرين إضافيين للموافقة على اتفاق التجارة الثنائية الذي يحدد العلاقات في أعقاب خروج المملكة المتحدة من التكتل.ووفق صحيفة "الإندبندنت" وكان من المقرر أن يتم التوقيع على صفقة "بريكست" وإبرامها بالكامل من قبل الجانبين بحلول نهاية الشهر، لكن الاتحاد المكون من 27 دولة طلب تمديدا بالإضافة إلى أمور أخرى، لترجمتها رسميا بجميع اللغات الرسمية.وقال بيان للحكومة البريطانية: "اتفقنا على تمديد الموعد النهائي للاتحاد الأوروبي للتصديق على الصفقة حتى 30 أبريل"، معتبرة أنه "أمر مخيب للآمال أن الاتحاد الأوروبي لم يكمل عملياته الداخلية ضمن الإطار الزمني المتفق عليه".يذكر أنه تم إبرام الاتفاق بين الجانبين يوم 24 ديسمبر الماضي، قبل أسبوع واحد فقط من انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست.ووافق البرلمان البريطاني عليه في أواخر ديسمبر، ويخطط الاتحاد الأوروبي للمصادقة عليه بحلول نهاية هذا الشهر.