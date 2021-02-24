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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل: حل الخلافات بشأن إيران مع بايدن على مستوى المستشارين

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:12 ص
بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو
وكالات
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قال مسئول إسرائيلي إن المحادثات حول الملف النووي الإيراني بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جون بايدن ستتم عبر كبار معاونيهما بسبب خلافاتهما الشخصية حول الملف.

وقال مسئول اطلع على ما دار في اجتماع نتنياهو ووزير الدفاع بيني جانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي إنه جرى الاتفاق على أن يتولى مجلس الأمن القومي لنتنياهو نقل الشكوك الإسرائيلية بشأن الاتفاق ومقترحات تحسينه إلى مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض.

وأضاف المسئول في حديث لوكالة "رويترز" طالبا عدم نشر اسمه: "الهدف هو إنجاز كل شيء على هذا المستوى، وإبقاء قناة الاتصال مفتوحة"، قائلا: "من الواضح أن هذا مفيد عندما يكون هناك احتمال للجفاء على مستوى الرؤساء التنفيذيين".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصادر شاركت في الاجتماع لم تسمها أن نتنياهو والوزراء الآخرين قرروا إبقاء الخلافات مع بايدن "بعيدا عن الأنظار" في الوقت الراهن.

وتضاءلت حظوظ السياسة الخارجية لنتنياهو منذ تولي بايدن الرئاسة خلفا للرئيس للجمهوري دونالد ترامب الذي اتخذ قرار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015 لاعتقاده بأن الاتفاق يصب في صالح إيران أكثر من اللازم، وهو رأي إسرائيل أيضا.

ويريد بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي العودة إلى الاتفاق. وفتح هذا المجال أمام توترات جديدة محتملة في التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وعند إبرام الاتفاق في 2015 أدت معارضة نتنياهو، التي شملت كلمة ألقاها أمام الكونجرس الأمريكي، إلى خلاف مع إدارة الرئيس الديمقراطي آنذاك باراك أوباما، الذي كان بايدن نائبا له.

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