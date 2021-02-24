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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية: 10 مشروعات ريادية وصلت للتصفيات النهائية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:09 ص
الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز قنصوة
هبه عويضه
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شارك الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي، فى الفاعليات الختامية لنهائي مسابقة الابتكار وريادة الأعمال، والتي عقدت مساء الثلاثاء، بالفيديو كونفرنس، بمشاركة الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد بلال المدير التنفيذي لمركز ريادة الأعمال بالجامعة، والدكتورة وفاء راشد مدير نوادي ريادة الأعمال بالأكاديمية، وعمداء ووكلاء وأساتذة جامعة الإسكندرية.

وأكد «قنصوه»، في كلمته بهذه المناسبة على دور الجامعة ورؤيتها في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، نحو ريادة الأعمال وتوجه ودعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا على أن الجامعة ستدعم خلال الفترة القادمة مشروعات طلابية ريادية بهدف خدمة المجتمع تحقيقًا لرؤية ورسالة الجامعة.

وقال إن هذه المسابقة تجسد تجربة جديدة تقام على أرض مصر من تحول مقرر الابتكار وريادة الأعمال، وهو متطلب أساسي لطلاب الجامعة وتم تدريسه العام الماضي لـ ٣٥ ألف طالب، وكانت مخرجاته ٥٨٠٠ مشروع، وتحول إلى مسابقة تنافسية للمشروعات.

وأضاف أن المشروعات دخلت في مراحل متعددة التصفية حتى وصلت إلى ١٠ مشروعات ريادية مجتمعية عرضت اليوم، ويفوز منها ٣ مشروعات بجوائز مالية ١٥ ألف جنيه.

وأعلن أن المشروعات ستدخل في فترة احتضان لمدة ٦ شهور خلال الفترة القادمة لتخرج مشروعات على أرض الواقع، وذلك تحقيقًا لرؤية الدولة المصرية وفق رؤية مصر ٢٠٣٠.

كما أكد الدكتور هشام جابر، حرص جامعة الإسكندرية على نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، وتفعيل دور مشاركة الطلاب في التحول نحو الفكر الريادي، لافتًا أن نهائي المسابقة يجسد باكورة نجاح لفريق عمل متكامل لمدة عامين من الإعداد والتنفيذ.

وتحدث الدكتور محمد بلال عن النظام الإيكولوجي لريادة الأعمال بجامعة الأسكندرية، والذي بدأ منذ ٢٠١٨، وجاري استكماله حتى نهاية ٢٠٢١ ليكون نظامًا متكاملًا لنشر ودعم ثقافة ريادة الأعمال بين شباب الجامعة بالتعاون مع شركاء النجاح من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

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