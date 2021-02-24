مقتل أكثر من 50 شخصا بأعمال شغب فى 3 سجون بالإكوادور

أفادت الشرطة في الإكوادور، بمقتل أكثر من 50 شخصا جراء أعمال شغب في 3 سجون بالبلاد.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت الشرطة، إنها تحاول بسط السيطرة على الاضطرابات التي اشتعلت في سجون جواياس وأسواي وكوتوباكسي، مضيفة أن خبراء الجريمة ذكروا أن هذه الأحداث أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 50 شخصا.ووصفت حكومة البلد الواقع في أمريكا الجنوبية أعمال الشغب هذه بأنها ناجمة عن عملية منسقة بين منظمات إجرامية.