أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-2-2021
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:23 ص
منة سالمطباعة
ينشر لكم موقع «الدستور» في هذا التقرير أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-2-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة بالأسواق المحلية المصرية.
علي المستوي المحلي، استقرت أسعار الدواجن الحية عدا الأمهات بالمزارع المحلية، ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميًا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.
علي المستوي المحلي، استقرت أسعار الدواجن الحية عدا الأمهات بالمزارع المحلية، ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميًا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.
أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-2-2021
أسعار الدواجن البيضاءاستقرت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء بالأسواق المصرية وتراوحت بين 28 و29 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الدجاج البلدى 37 جنيهًا للكيلو.
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وجاءت أسعار الجملة المتداولة بالأسواق المحلية كالتالي:
سعر كيلو اللحم الأبيض من 25 إلى 28 جنيهًا.
سعر كيلو اللحم الأحمر 27 إلى 29 جنيهًا.
سعر كيلو لحم أمهات 18 إلى 20 جنيهًا.
واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 50 جنيهًا للكيلو فى السوق المحلية، ويسجل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنويًا، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى؛ نظرًا لأن الإنتاج المحلي منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك.
واستقرت أسعار البط اليوم عند 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلي 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، كما يبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن.
وجاءت أسعار الجملة المتداولة بالأسواق المحلية كالتالي:
سعر كيلو اللحم الأبيض من 25 إلى 28 جنيهًا.
سعر كيلو اللحم الأحمر 27 إلى 29 جنيهًا.
سعر كيلو لحم أمهات 18 إلى 20 جنيهًا.
أسعار الرومى اليوم
واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 50 جنيهًا للكيلو فى السوق المحلية، ويسجل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنويًا، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى؛ نظرًا لأن الإنتاج المحلي منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك.
أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصرشهدت أسعار الكتاكيت البيضاء، اليوم استقرار كبيرًا، ووصل سعر الكتكوت الأبيض إلى 4 جنيهات دفعة واحدة، وتتراوح الأسعار من 7 الي 7.25 جنيهات، والكتكوت الساسو من 3.5 الي 4 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا، بينما الكتكوت البلدي مستقر من 3 إلى 3.25 جنيه.
أسعار البط اليوم
واستقرت أسعار البط اليوم عند 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلي 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، كما يبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن.