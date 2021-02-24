نقل 5 مصابين فى حادث سيوة إلى مستشفى مطروح العام

قال محمد الطليمي مشرف الطوارئ بصحة مطروح، يجري الآن نقل 5 مصابين من حادث سيوة إلى مستشفى مطروح العام لتلقيهم الرعاية الطبية.وأوضح للدستور، أن الـ5 اصابات التي يجري نقلهم الآن هم: "محمد خميس موسى 10 سنوات، هاجر فرج موسي 18 سنة، خديجة إبراهيم موسى 25 سنة، جمال عبدالناصر فرج 3سنوات، عبد الناصر نور إبراهيم 4 شهور ".وأكد أنه تم وضع 8 حالات تحت الملاحظة فى مستشفى سيوة المركزي، بالإضافة إلي وضع الـ 6 جثامين في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.