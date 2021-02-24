ارتفاع أعداد مصابى حادث انقلاب سيارة فى سيوة إلى 13 شخصًا

كشف محمد الطليمي مشرف الطوارئ بصحة مطروح للدستور عن ارتفاع عدد مصابي حادث سيوة إلى 13 مصابًا، مشيرًا إلى أنه تم نقلهم إلى مستشفى سيوة المركزي لإجراء الفحوصات الطبية.وأوضح أن الحالتين الجديدتين هما: "رغد عبدالناصر فرج 5 سنوات، نورهان عبدالغني إبراهيم 9 سنوات" وتم إجراء الفحوصات الطبية لهم ووضعهم تحت الملاحظة.وكان قد شهد طريق سيوة انقلاب سيارة ميكروباص ما أدى إلى مصرع 6 أشخاص وإصابة 13 آخرين، وعلي الفور توجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ونقلهم إلى المستشفى.