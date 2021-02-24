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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عبدالرحمن رشدى يطلق كليب «الوشوش» (فيديو)

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:42 ص
عبد الرحمن رشدي
عبد الرحمن رشدي
حسن أمين
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أطلق المطرب عبد الرحمن رشدي أجدد أعماله الغنائية "الوشوش" بشكل فيديو كليب مصور بمشاركة الموزع الموسيقي معتز ماضي.

ويستمر عبد الرحمن رشدي فى اتباع نهج تشويقي مختلف للجمهور لأغنيات ألبومه الجديد، حيث يعلن أغنية جديدة منه كل بضعة أيام بشكل فيديو كليب مصور.

وتعد "الوشوش" ثالث بشائر ألبومه الرسمي الأول، ويتغنى خلالها بكلمات الشاعرة نور عبد الله وألحانه، ويخوض خلالها تجربة موسيقية جديدة حيث يلعب على وتر لون "المقسوم" لأول مرة، بشكل مختلف تمامًا عن كافة أغانيه السابقة، والمغايرة حتى في توليفة كلماتها.

ويتعاون عبد الرحمن رشدي خلال الألبوم مع الموزع الموسيقي معتز ماضي الذي يتولى المهمة الموسيقية في جميع أغنياته، كما تعاون مع الشاعرة نور عبد الله التي كتبت أغلب أغانيه، وتولى رشدي تلحين معظم أغنيات الألبوم مع كتابة أغنيتين، وتعاون خلال المشروع مع مهندس الصوت محمد صقر، ويأتي الألبوم من إنتاج جاما ميوزيك وإم إس برودكشن.

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