أمسية شعرية ومناقشة لكتاب تجديد الفكر الاقتصادى بالأعلى للثقافة
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:42 ص
نضال ممدوحطباعة
تعقد بالمجلس الأعلى للثقافة٬ في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ أولي فعاليات صالون ثقافي٬ والذي يستهل فعالياته٬ بمناقشة كتاب "تجديد الفكر الاقتصادي" للدكتور إبراهيم العيسوي٬ والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.
تدير الصالون د. علا محمد الخواجة ـ أستاذ الاقتصاد ـ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ـ جامعة القاهرة وبحضور مؤلف الكتاب د. إبراهيم العيسوي٬ وتعقيب عبد الفتاح الجبالي الخبير الاقتصادي والمستشار الاقتصادي بمركز الأهرام للدرسات الاستراتيجية.
في سياق متصل يليها في السابعة مساء٬ أمسية شعرية جديدة٬ والتي تنظمها لجنة الشعر بالمجلس ومقررها الدكتور محمد أبو الفضل بدران.
ويشارك في الأمسية كل من الشعراء: أحمد سويلم، وأحمد نناوي، وآمال الديب، وجمال فتحي، وطارق هاشم، ومحمد عكاشة، ويديرها الأستاذ أحمد حسن عضو اللجنة. وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. كما تبث الأمسية"أونلاين" عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات على فيسبوك٬ وقناتها باليوتيوب.
تدير الصالون د. علا محمد الخواجة ـ أستاذ الاقتصاد ـ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ـ جامعة القاهرة وبحضور مؤلف الكتاب د. إبراهيم العيسوي٬ وتعقيب عبد الفتاح الجبالي الخبير الاقتصادي والمستشار الاقتصادي بمركز الأهرام للدرسات الاستراتيجية.
في سياق متصل يليها في السابعة مساء٬ أمسية شعرية جديدة٬ والتي تنظمها لجنة الشعر بالمجلس ومقررها الدكتور محمد أبو الفضل بدران.
ويشارك في الأمسية كل من الشعراء: أحمد سويلم، وأحمد نناوي، وآمال الديب، وجمال فتحي، وطارق هاشم، ومحمد عكاشة، ويديرها الأستاذ أحمد حسن عضو اللجنة. وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. كما تبث الأمسية"أونلاين" عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات على فيسبوك٬ وقناتها باليوتيوب.