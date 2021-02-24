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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع: «الليكود» سيحصل على 28 مقعدًا فى الانتخابات المقبلة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:41 ص
نتنياهو
نتنياهو
وكالات
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كشف استطلاع أجرته القناة 12 الإسرائيلية أن حزب «الليكود» بزعامة بنيامين نتنياهو سيحصل على 28 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية المقررة في مارس، بينما تراجع تمثيل «القائمة المشتركة».

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أظهر الاستطلاع أن حزب «يش عتيد» برئاسة رئيس المعارضة يائير لبيد، سيحصل على 18 مقعدًا، بينما سيصل حزب «أمل جديد» برئاسة جدعون ساعر المنشق عن حزب «الليكود» على 13 مقعدًا، وتحالف «يمينا» اليميني المتشدد برئاسة نفتالي بينت فسيحصل على 11 مقعدًا.

أما «القائمة المشتركة» العربية في الكنيست الإسرائيلي برئاسة أيمن عودة في مركباتها الثلاثة «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير»، بعد انشقاق «القائمة العربية الموحدة»، فسيتراجع تمثيلها بحسب الاستطلاع من 15 مقعدًا حاليًا إلى 9 مقاعد، فيما لم تجتاز «القائمة العربية الموحدة» برئاسة منصور عباس نسبة الحسم وستحصل على 2% من أصوات الناخبين.

وأظهر الاستطلاع أن حزب «شاس» المتدين برئاسة ارييه درعي سيحصل على 8 مقاعد، وحزب «يهدوت هتوراة» المتدين برئاسة موشيه غافني وحزب «يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيجدور ليبرمان سيحصل كل منهما على 7 مقاعد، ويليهما حزب «العمل» اليساري برئاسة ميراف ميخائيلي فسيحصل على 6 مقاعد.

وبين الاستطلاع أن حزب «أزرق أبيض» برئاسة وزير الأمن بيني جانتس، سيحصل على 5 مقاعد، أما حزب «الصهيونية الدينية» اليميني المتطرف برئاسة بتسلئيل سموتريتش، وحزب «ميرتس» اليساري برئاسة نيتسان هوروفيتش فسيحصل كل منهما على 4 مقاعد.

كما كشف الاستطلاع عن الأحزاب التي لا تتجاوز نسبة الحسم في الانتخابات وهي: «الحزب الاقتصادي الجديد برئاسة يارون زليخه ويحصل على 2.1% من أصوات الناخبين، ويليه القائمة العربية الموحدة" برئاسة منصور عباس وتحصل على 2% من أصوات الناخبين».

وحول الشخصية الأنسب لتولي منصب رئاسة الحكومة، فقد أجاب 31% من المستطلعة آراؤهم أن نتنياهو هو من يستحق ترؤس الحكومة، ويليه يائير لابيد حيث أجاب 20% من المستطلعين أنه الأنسب، وبعدها يأتي جدعون ساعر بنسبة 15%، ونفتالي بينيت 13%، وقال 15% إن أيًا من الأسماء المطروحة غير مناسبة لترؤس الحكومة.

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