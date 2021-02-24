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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تكريم اسم الفنان سيد زيان فى العرض المسرحى سينما مصر

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:40 ص
تكريم اسم الفنان
تكريم اسم الفنان سيد زيان
حسن أمين
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كرم المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والمشرف العام على مركز الإبداع الفني، اسم الفنان "سيد زيان"، عقب مشاهدة الجمهور للعرض المسرحي "سينما مصر"، بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

أهدى خالد جلال مخرج سينما مصر، شهادة تقدير لإيمان نجلة الفنان الراحل سيد زيان، موقعة من كل أبطال العرض تحمل عنوان "إلى من عاش ليبقى"، وأشاد بما قدمه الفنان الحاضر الغائب سيد زيان من عطاء فنى، وما تميز به من أداء فى السينما والمسرح والتليفزيون.

"سينما مصر" هو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، ويتناول أهم المشاهد السينمائية لأفلام تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسى للمسرحية.

ويقدم العرض حاليا فى الثامنة من مساء أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع بمركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية، ويؤكد العرض أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعدائها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى أبدا.

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