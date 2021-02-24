محافظ مطروح يطمئن على مصابى حادث طريق سيوة وينعى أسر الضحايا

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، منذ قليل، بالاطمئنان على مصابي حادث طريق سيوة خلال تلقيهم الرعاية الطبية في مستشفى سيوة المركزي.وتوجه محافظ مطروح إلى مستشفى سيوة المركزي وقام بالإطمئنان على مصابي حادث طريق سيوة والتأكد من تلقيهم الإسعافات وإجراء الفحوصات الطبية.وقدم محافظ مطروح التعازي لأهالي الضحايا في مصابهم الأليم، متمنيًا الشفاء لجميع المصابين.