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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حدث ذات مرة على القهوة.. ينافس على جوائز الدورة الرابعة من مهرجان رؤى

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:31 ص
مهرجان رؤى
مهرجان رؤى
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ينافس الفيلم الروائي القصير "حدث ذات مرة على القهوة" على جوائز مهرجان القاهرة للفيلم المصري القصير "رؤى"، والذي تنطلق فعاليات دورته الرابعة بالجامعة الأمريكية في الفترة من 21 مارس حتى 29 مارس من نفس الشهر.

وأعلنت الإدارة المنظمة لمهرجان"رؤى"، عبر الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،عرض فيلم "حدث ذات مرة على القهوة" يوم 23 مارس المقبل بقاعة إيوارت التذكارية بالجامعة ضمن قائمة عروض مسابقة الأفلام الروائية القصيرة.

شارك الفيلم مؤخرا في عدة مهرجانات سينمائية منها مهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة،ومهرجان السودان للسينما المستقلة،وفاز بالعديد من الجوائز كان أبرزها جائزة لجنة التحكيم من مهرجان سينما زاوية للأفلام القصيرة،وجائزة لجنة التحكيم من مهرجان"مصر دوت بكرة "للأفلام القصيرة في دورته السادسة العام الماضي.

ويستعرض فيلم "حدث ذات مرة على القهوة" فكرة الاختلاف في المطلق والخروج عن المألوف، وضريبة ذلك على الأشخاص، حيث تُظهر مخرجة الفيلم نهى عادل، ذلك من خلال أحداث الفيلم التي تقع في أحد الأحياء الشعبية، حيث تقع شجار بين مجموعة شباب يشاهدون مباراة بين منتخبي مصر وروسيا في كأس العالم، بسبب اختلاف أحد الأشخاص حول اللاعب محمد صلاح في الوقت الذي كان فيه صلاح ملكًا متوجًا في الشارع المصري.

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